Яунде, , 09:00 — REGNUM Одиннадцать школьных учителей были освобождены в Камеруне после того, как пресвитерианские пасторы и их последователи устроили ежедневные протесты в лагере, где они были взяты в плен сепаратистской группировкой. Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на заявление священнослужителя преподобного Фонки Самуэля Фоба.

Учителя были похищены 3 ноября из Пресвитерианской начальной и средней школы в городе Кумбо на северо-западе страны, где в основном говорят по-английски.

Священник сказал, что выкупа за освобождение учителей выплачено не было.

Англоязычные сепаратисты, подозреваемые в похищении, требуют создания независимого государства Амбазония, заявляя, что они не хотят быть частью франкоязычного Камеруна, что спровоцировало конфликт, унесший с 2017 года десятки тысячи жизней.

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