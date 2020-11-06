Майминский район, Алтай, , 08:14 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки вновь зарегистрированы летальные случаи среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, скончались два жителя Майминского района 67 и 88 лет.

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Помимо COVID-19, как отмечается, у пациентов были выявлены другие формы тяжёлых сопутствующих заболеваний.

«Кроме того, 23 октября умерла 75-летняя жительница Майминского района. По заключению патологоанатомов, коронавирус был идентифицирован, при этом смерть наступила в результате инфаркта», — добавили в штабе.

Таким образом, всего в республике за время эпидемии зарегистрировано 67 летальных случаев. У 61 пациента непосредственной причиной смерти стал COVID-19, ещё шесть носителей скончались по иным причинам.

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