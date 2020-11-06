Барышский район, , 08:12 — REGNUM В Барышском районе Ульяновской области вынесен приговор двум местным жителям, которых обвинили в вымогательстве. Свою жертву они заставляли рыть могилу, сообщает региональная прокуратура.

Перед судом предстали 19-летние парни. По данным правоохранителей, 28 июля 2020 года в Барыше после распития алкоголя они «под надуманным предлогом» требовали от знакомого 40 тыс. рублей. После отказа, как установило следствие, они избили пострадавшего.

По версии силовиков, злоумышленники также угрожали сбросить барышца с балкона многоэтажного дома и заставили жертву копать себе могилу недалеко от местного техникума.

Суд признал парней виновными в вымогательстве по предварительному сговору (пп. «а, в» ч. 2 ст. 163 УК РФ), назначив 2,5 года и два года восемь месяцев колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года в Ульяновске были осуждены за вымогательство двое парней. Следствие также установило, что они закинули бутылку с зажигательной смесью на балкон одной из жительниц, ущерб, причинённый оценивается в 300 тыс. рублей.

Подробнее: Ульяновца осудили за вымогательство и поджог квартиры