Тараз, Казахстан, , 08:12 — REGNUM При пожаре в одном из частных жилых домов казахстанского Тараза погибли три человек, сообщили 6 ноября в пресс-службе МЧС Казахстана.

Спасатели обнаружили на месте пожара тело женщины 1936 года рождения и двух мужчин 1960 и 1980 годов рождения. Мать и отец отравились угарным газом. Внук проживал на летней кухне. Пытаясь спасти близких, он отравился продуктами горения.

Официальный представитель МЧС Талгат Уали уточнил, что сообщение о возгорании поступило в дежурную часть 6 ноября в 3:26 (0:26 мск). При ликвидации возгорания было задействовано пять единиц техники и 21 человек личного состава.

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