Ельня, , 08:02 — REGNUM При пожаре, который произошел в частном доме в городе Ельня Смоленской области, погибли семь человек, включая пятерых детей. Об этом 6 ноября сообщил источник в региональных экстренных службах.

«В пятницу утром в частном доме в Смоленской области в городе Ельня произошел пожар. Погибли семь человек, в том числе пять детей», — приводит его слова ТАСС.

Также он уточнил, что ещё один взрослый в настоящее время находится в медучреждении на госпитализации и добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября стало известно, что при пожаре в частном доме в городе Каргате Новосибирской области погибли пять человек, включая трех детей.