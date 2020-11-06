Тайбэй, , 08:14 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,4 было зафиксировано 6 ноября у восточного побережья Тайваня. Об этом сообщает сейсмологическая служба острова.

Эпицентр сейсмособытия располагался примерно в 108 километрах к северо-востоку от города Тайдун. Очаг землетрясения залегал на глубине 29 километров под морским дном.

Отмечается, что подземные толчки ощущали жители уездов Тайдун, Хуалянь и Чжанхуа. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,2 произошло в индонезийской провинции Бантен.

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