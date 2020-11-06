Чебоксары, , 07:30 — REGNUM В Чувашии продолжают ежедневно регистрировать новые факты мошенничества. При этом на уловки аферистов попадаются подростки, которые отдают сбережения родителей. Одно из таких происшествий зарегистрировано накануне в Чебоксарах, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

4 ноября в полицию обратилась 41-летняя чебоксарка, оставшись без 35 тыс. рублей, хотя в тот день потратила только 500 рублей. Она попыталась выяснить, куда переведены сбережения, однако не смогла войти в мобильное приложение из-за неправильно вводимых логина и пароля.

В ходе разбирательств выяснилось, что её мобильный телефон брал 14-летний сын и, поддавшись на заманчивую рекламу в мессенджере о заработках на ставках, в ходе переписки сообщил администратору группы реквизиты банковской карты матери. После этого средства были списаны со счета женщины.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года одной из жертв мошенничества стала 42-летняя чебоксарка, которая отдала 2 млн рублей «иностранному военному доктору», попросившему у неё взаймы деньги. Также в октябре 28-летняя чебоксарка перевела свыше 2 млн рублей на счета, продиктованные по телефону якобы сотрудником банка.

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