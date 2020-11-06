Тегусигальпа, , 06:48 — REGNUM Примерно 360 тысяч жителей Гондураса испытали на себе последствия тропического шторма «Эта» в виде ливней, наводнений и оползней, заявил глава управления по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий республики Макс Гонсалес, сообщает издание La Prensa.

Большая часть из них проживает на севере страны и побережье Карибского моря. Чиновник рассказал, что из зоны бедствия были эвакуированы 2772 человека. Еще более 3,5 тысячи жителей спрятались в убежищах.

Кроме того, как отметил Гонсалес, стихия повредила более 450 жилых домов, 51 участок дорог, а также полностью уничтожила девять мостов. Из-за шторма прервано сообщение с 41 населенным пунктом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число погибших из-за шторма «Эта» в Гватемале достигло 50 человек, а в Гондурасе и Панаме — 11 и 5 соответственно.

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