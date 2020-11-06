Калининград, , 06:09 — REGNUM В Калининградской области сапёры мотострелковых частей армейского корпуса Балтийского флота 4 ноября обезвредили девять боеприпасов времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ.

Восемь артиллерийских снарядов калибра 82 мм были обнаружены на улице Балтийское шоссе Светловского городского округа. Ещё один такой же артиллерийский снаряд был найден на территории посёлка Владимировка Гурьевского городского округа.

Опасные находки с соблюдением всех мер предосторожности были вывезены на полигон Балтийского флота для дальнейшего уничтожения.

В сообщении военного ведомства отмечается, что всего с начала 2020 года сапёрами армейского корпуса Балтийского флота уже было обезврежено более 4,5 тыс. «гостинцев» времён Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, более 300 артиллерийских снарядов и боеприпасов времён Великой Отечественной войны обезвредили в октябре на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области мобильные группы разминирования инженерно-сапёрного полка общевойсковой армии Западного военного округа Минобороны РФ.

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