Панама, , 06:08 — REGNUM В Панаме в результате ливней, вызванных штормом «Эта», погибли не менее пяти человек, ещё восемь пропали без вести. Об этом вечером 5 ноября сообщает газета La Estrella de Panamá.

В результате удара стихии более одной тысячи человек был причинён материальный ущерб, сотни людей в населённых пунктах оказались отрезаны от внешнего мира. В настоящее время в пострадавших регионах проводится масштабная операция по оказанию помощи населению.

По прогнозам метеорологов, «Эта» 6 ноября вернётся в Карибское море, где может вновь набрать силу. Предполагается, что после этого она направится к Кубе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Гватемале в результате наводнений и оползней, вызванных штормом «Эта», погибли уже более 50 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 50 человек погибли в Гватемале из-за шторма «Эта»