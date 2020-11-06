Южно-Сахалинск, , 04:09 — REGNUM Чиновников администрации Ноглики на Сахалине подозревают в превышении полномочий с причинением тяжких последствий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.

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Выяснилось, что в период с 2010 по 2012 год в посёлке по заказу администрации были построены четыре многоквартирных жилых дома. Чиновники приняли дома и ввели их в эксплуатацию, но здания были возведены с многочисленными дефектами.

«Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам проверки требований законодательства о противодействии коррупции, которую провела Зиминская межрайонная прокуратура Забайкальского края, с муниципальной службы в связи с утратой доверия уволен директор муниципального учреждения «Физкультурно-спортивный центр «Колос».