Одинцово, Московская область, , 02:56 — REGNUM Грузовик и электропоезд столкнулись в Одинцовском районе Московской области, сообщает областное управление МЧС России.

Сообщается, что в 01:25 по московскому времени КамАЗ столкнулся на переезде с электричкой в районе перегона «Одинцово — Голицыно». В результате ДТП у первого вагона электропоезда сошла одна колесная пара. По предварительным данным, пострадали два человека, которые находились в кабине грузовика.

Отмечается, что железнодорожное полотно и линии электропередач не пострадали. В настоящее время в месте аварии работают два ремонтных поезда.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая электричка столкнулась с автомобилем у станции Бекасово в Новой Москве. В результате аварии пострадала женщина, ее госпитализировали.