Гватемала, , 02:20 — REGNUM В Гватемале более 15 жилых домов в районе Сан-Кристобаль-Верапас в департаменте Альта-Верапас оказались разрушены оползнями из-за дождей, принесённых штормом «Эта». Об этом Национальный координационный центр по борьбе с последствиями стихийных бедствий 5 ноября сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Власти продолжают оказывать помощь пострадавшим в результате разлива крупнейшей реки страны Мотагуа. Официальных данных о числе людей, которые погибли или пострадали из-за оползней, пока не поступало.

По предварительным данным, вызванные штормом наводнения повредили сотни жилых домов и несколько дорог. Сильнее всего от удара стихии пострадали департаменты Альта-Верапас, Исабаль, Киче и Петен.

Как сообщало ИА REGNUM, Число погибших из-за шторма «Эта» в Гондурасе достигло 11 человек. Разрушены сотни домов, 40 населённых пунктов оказались отрезанными из-за циклона, вызвавшего разливы рек.

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