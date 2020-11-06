Тегеран, , 09:02 — REGNUM 4 ноября посол Исламской Республики Иран во Франции почтил память жертв жестокого террористического акта, произошедшего в Кабульском университете. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Бахрам Гасеми посетил посольство Афганистана в Париже и почтил память жертв этого трагического инцидента, подписавшись в памятной книге о теракте в кабульском университете.

В ходе визита иранский посол встретился и провел переговоры с послом Афганистана во Франции и выразил серьезную обеспокоенность в связи с постоянным увеличением числа жертв, погибших в результате этого террористического акта из-за глубоких ранений.

«Терроризм и террор в любой форме, в любом месте и с любой целью осуждаются и нуждаются в стабильной, разумной, непрерывной и всеобъемлющей борьбе, вне каких-либо политических предпочтений, а также экономических и политических интересов», — сказал Гасеми.

Согласно имеющимся данным, боевики учинили нападение на Кабульский университет во время иранской книжной ярмарки. В результате теракта 35 человек были убиты, более 50 ранены.