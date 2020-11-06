Порт-Морсби, , 02:06 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,2 у берегов Папуа — Новой Гвинеи, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр землетрясения находился в 14 километрах к северо-западу от населенное пункта Лае. Его очаг залегал на глубине 24,71 километр. Информации о возможных пострадавших или повреждениях не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Индонезии. Его эпицентр находился в 74 километрах от Бантена на глубине 10 километров. Пострадавших не было.

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