Бразилиа, , 01:19 — REGNUM Деятельность Верховного суда Бразилии (STJ) была приостановлена в связи с хакерской атакой, заблокировавшей доступ к электронной базе судебных процессов, сообщает издание Globo.

Работа судебного органа не будет осуществляться по меньшей мере до 9 ноября. В самом STJ считают, что ситуация «крайне серьезная».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня хакерская группа Anonymous Brasil разместила в сети личные данные президента Бразилии Жаира Болсонару. Уже в конце месяца полиция вышла на след преступников и провела в их жилищах обыски.

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