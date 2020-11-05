Киев, 5 ноября 2020, 22:48 — REGNUM Левобережную часть столицы Украины временно обесточат для того, чтобы снять с электроопоры мужчину. Об этом сообщила 5 ноября пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Без света может остаться, в частности, жилой массив Позняки, где произошёл инцидент.
На место выехали сотрудники коммунальных служб и полицейские.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в полицию Киева поступила информация о «минировании» станции метро «Площадь Льва Толстого».
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