Киев, , 22:48 — REGNUM Левобережную часть столицы Украины временно обесточат для того, чтобы снять с электроопоры мужчину. Об этом сообщила 5 ноября пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

«Неизвестный гражданин нарушил правила охранной зоны электросетей и поднялся на высоковольтную электроопору. Чтобы безопасно снять человека с электроопоры, необходимо обесточить оборудование», — сказано в сообщении.

Без света может остаться, в частности, жилой массив Позняки, где произошёл инцидент.

На место выехали сотрудники коммунальных служб и полицейские.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в полицию Киева поступила информация о «минировании» станции метро «Площадь Льва Толстого».

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