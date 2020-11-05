Брюссель, , 22:46 — REGNUM Полиция Бельгии реквизировала в порту Антверпена пять грузовых контейнеров с 11,5 тонны кокаина, сообщает 5 ноября федеральная полиция страны.

Отмечается, что это крупнейшая в мире партия наркотиков, задержанная на границе двух стран. Примерная стоимость груза оценивается в 450 млн евро.

В изъятых грузовых контейнерах, кроме кокаина, был еще металлолом. Наркотики были обнаружены в ходе операции по ликвидации преступной группировки, занимавшейся контрабандой наркотиков из Латинской Америки.

Бельгийские полицейские задержали в рамках этого дела двоих человек.

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