Санкт-Петербург, , 21:51 — REGNUM В центре Петербурге, на Моховой улице, 7, по повышенному номеру тушат неэксплуатируемое здание бывшей больницы. С огнем борются около 60 пожарных.

Пожар на Моховой улице Петербурга 78.mchs.gov.ru

Как сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, о возгорании стало известно в 19:36 мск. Пожар начался на третьем и четвертом этажах на общей площади 400 кв. метров. В 20:59 пожару присвоили второй ранг сложности.

На месте ЧП работают 81 сотрудник оперативных служб и 25 единиц техники, в том числе от МЧС — 57 человек и 16 единиц техники.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — отметили в ГУ МЧС.

По данным СМИ, до 2010 года в здании постройки XIX века располагалась онкологическая больница.

ОБНОВЛЕНИЕ

В 21:55 мск пожар на Моховой улице локализован.

Видео: Анна Изам, пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу