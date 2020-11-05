Гватемала, , 19:51 — REGNUM Четверо жителей Гватемалы стали жертвами шторма «Эта», пишет 5 ноября Prensa Libre.

Трагедия произошла в муниципалитете Кунен (департамент Киче), где из-за шторма обвалился дом. Двое из погибших — дети: одному два года, другому — 11 лет.

Также 5 ноября в Кунене погиб мужчина, задавленный обломками дома.

Ранее власти Гватемалы сообщили об одном погибшем из-за шторма «Эта». Также известно, что пострадали свыше 12 тысяч жителей республики.

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