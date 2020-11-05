Санкт-Петербург, , 19:25 — REGNUM Полицейские Санкт-Петербурга начали доследственную проверку по факту жестокого конфликта между двумя женщинами в трамвае. Конфликт перерос в драку, в ходе которой пожилая участница стычки выпала из трамвая на остановку и сломала бедро. Об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

6 Трамвай Дарья Драй © ИА REGNUM

Стычка между 55-летней и 82-летней дамами произошла днем 5 ноября в трамвае №25 во Фрунзенском районе города. В ходе инцидента старшая по возрасту женщина выпала из вагона на остановку и получила травмы. Женщину госпитализировали с переломом бедра — крайне тяжелой травмой для пожилых людей, нередко приводящей к смерти.

«Вторая участница инцидента — 55-летняя женщина, была опрошена и отпущена. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, из-за драки на 40 минут останавливалось движение трамваев в Купчино, на место приезжал наряд Росгвардии, который вызвал водитель трамвая.

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