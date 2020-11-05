Волгоград, 5 ноября 2020, 18:19 — REGNUM Обнаружено тело 10-летней девочки, пропавшей накануне в хуторе Поднижний Клетского района Волгоградской области. По предварительным данным, её смерть носит криминальный характер, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.
Поисковые мероприятия завершены около 17:00 (местн.) Школьницу искали свыше 150 сотрудников полиции, а также представители общественности, местной администрации, волонтеры. Были обследованы прилегающие к дому территории, лесные массивы, заброшенные строения. Лицо, причастное к смерти ребёнка, установлено и задержано.
Уголовное дело по статье «Убийство малолетнего» было возбуждено ранее, ещё до момента обнаружения тела школьницы.
Читайте ранее в этом сюжете: Под Волгоградом ищут пропавшую 10-летнюю школьницу