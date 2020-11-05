Тюмень, , 17:55 — REGNUM В Тюмени суд арестовал на несколько суток двух мужчин 25 и 26 лет, которые осквернили Вечный огонь на мемориале воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

В судебном заседании установлено, что 1 ноября 2020 года на площади памяти вблизи дома 90 по улице Малыгина, ставили ноги на мемориальный Вечный огонь, а один из них бросил в пламя картонный стаканчик и прикурил сигарету.

Ленинский районный суд Тюмени вынес вердикт по ч. 1 ст. 20.1 («Мелкое хулиганство»), приговорив одного из осквернителей мемориала к пяти суткам ареста, другого — к семи.