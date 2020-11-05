Москва, , 17:10 — REGNUM Российские моряки, захваченные пиратами в Нигерии на судне Water Phoenix, освобождены из плена 31 октября, сообщила 5 ноября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Африканские пираты U.S. Navy

Она напомнила, что члены экипажа нидерландского судна-рефрижератора Water Phoenix, были захвачены у берегов Нигерии 8 сентября.

«Тридцать первого октября были освобождены двое членов экипажа судна-рефрижератора Water Phoenix. Напомню, оно принадлежит нидерландской транспортной компании. Капитан судна и старший помощник капитана были захвачены пиратами 8 сентября в Гвинейском заливе у побережья Нигерии», — рассказала Мария Захарова.

По ее словам, на сегодняшний день члены экипажа перевезены в город Лагос в Нигерии, где их осмотрят медики.

«Освободить моряков удалось благодаря слаженным энергичным действиям дипломатов в Нигерии, нигерийских правоохранительных структур, а также представителей компании-судовладельца», — пояснила Захарова.

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