Бишкек, , 16:28 — REGNUM Сотрудники антикоррупционной службы госкомитета нацбезопасности Киргизии раскрыли еще одну коррупционную схему, позволявшую незаконно присваивать крупные суммы денег при проведении госзакупок государственным предприятием «Киргизские железные дороги».

Следователи выяснили, что в период с 2018 по 2020 год вместо высококачественных деревянных шпал была организована поставка и установка несущих конструкций заведомо низкого качества, не отвечающих стандартам.

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В результате государству нанесен ущерб в размере более 25 млн сомов» (23,6 млн рублей).

«Такие преступные действия могли повлечь за собой негативные последствия в виде железнодорожной катастрофы с человеческими жертвами», — подчеркивают в антикоррупционном ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Арестован один из высокопоставленных сотрудников ГП «Киргизские железные дороги».