Волгоград, , 16:09 — REGNUM 10-летняя девочка ушла из своего дома в Клетском районе Волгоградской области. Крупномасштабные поисковые мероприятия пока не дали никаких результатов, сообщили ИА REGNUM 5 ноября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

С заявлением о пропаже ребёнка в полицию обратилась мать девочки. Она пояснила, что накануне поздно ночью дочь ушла из дома в хуторе Поднижний и отправилась в неизвестном направлении. В поисковых мероприятиях задействованы сотрудники полиции, кинологи с собаками, представители общественности и местной администрации.

Из-за внезапного исчезновения девочки, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», расследование которого поручено наиболее опытным следователям регионального управления СКР.