Минск, , 15:55 — REGNUM Двое активных участников несанкционированных протестных акций в Белоруссии задержаны в Минске по подозрению во взломе компьютерной сети Минского городского исполкома. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба белорусского Следственного комитета (СК).

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«По данным следствия, ночью 3 ноября 34-летний мужчина, находясь на техническом этаже здания на улице Притыцкого в Минске, действуя с неустановленными лицами, из личной заинтересованности, с помощью компьютерной техники путем нарушения системы защиты осуществил несанкционированный доступ к информации, хранящейся в компьютерной сети Минского городского исполкома», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что данного мужчину задержали сотрудники милиции, которые нашли в его смартфоне данные, которые свидетельствуют об активном участии задержанного в несанкционированных массовых мероприятиях.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан знакомый 34-летнего мужчины, который также оказался причастен к взлому компьютерной сети Минского городского исполкома и к участию в несанкционированных массовых мероприятиях», — добавляется в сообщении.

Также указывается, что при обыске дома у второго задержанного — 31-летнего мужчины — были обнаружены огнестрельное оружие, патроны, бронежилет, каски, мечи, радиостанции и листовки с призывами к забастовке.

«В настоящий момент указанные лица признаны подозреваемыми в несанкционированном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст. 349 Уголовного кодекса Белоруссии) и активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч.1 ст.342 Уголовного кодекса Белоруссии)», — заключается в сообщении.

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