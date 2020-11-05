Уфа, , 15:52 — REGNUM Мужчину подозревают в убийстве своей супруги в Башкирии. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, полицейские получили информацию о том, что в г. Стерлитамак в частном доме было обнаружено тело женщины 60-и лет с признаками насильственной смерти.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства.

По версии следствия, 26 октября текущего года в вечернее время супруги поссорились, мужчина ударил женщину холодным оружием. В результате супруга получила не совместимые с жизнью травмы.

Расследование дела продолжается.

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