Улан-Удэ, , 15:26 — REGNUM Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следователя и продлил срок домашнего ареста бывшему зампреду Народного хурала Бурятии Баиру Жамбалову. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

«Срок содержания под домашним арестом продлён на 1 месяц, то есть до 06 декабря 2020 года. Постановление не вступило в законную силу, может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Бурятии», — отметили в суде.

Напомним, политика подозревают в совершении смертельного ДТП в январе 2020 года. По версии следствия, возвращаясь с рыбалки на озере Котокель, он наехал на 17-летнюю девушку на скорости 104 км/час, после чего скрылся, не останавливаясь. Пострадавшая скончалась в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, сбор доказательств по делу следователи завершили в середине сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: Дело о ДТП с участием экс-зампреда парламента Бурятии передадут в суд