Москва, , 15:25 — REGNUM В Москве началась проверка по факту дорожно-транспортного происшествия в центре города, сообщили 5 ноября в пресс-службе ГСУ СК России по столице.

Дорожная авария произошла на улице Садово-Триумфальная, автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего пострадали люди.

«Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— рассказали в пресс-службе.

В СК также сообщили, что пострадавший в ДТП ребёнок госпитализирован в одну из больниц.