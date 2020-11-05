Пенза, , 15:23 — REGNUM В Пензе 5 ноября с 9:00 до 17:00 приостановлена подача холодного водоснабжения в связи с прорывом трубы по улице Циолковского. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.

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Без холодной воды остались 15,7 тыс. человек, 138 многоквартирных домов, четыре детских сада, три школы.

Коммунальные службы предполагаемое время завершения работ наметили на 17:00 5 ноября.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратове во время работ по замене изношенного оборудования и подготовке коммуникаций к осенне-зимнему периоду порядка 200 тыс. человек с 23 по 24 сентября оставались без водоснабжения. На это время был организован подвоз холодной воды.

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