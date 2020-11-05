Тюмень, , 15:16 — REGNUM В Тюмени сотрудник кафе подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью посетительницы. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

По информации полицейских, выяснявших обстоятельства инцидента на месте, потерпевшая с подругой пришли в кафе, где изрядно выпили спиртное. Между женщинами в итоге возникла потасовка. Сотрудник кафе попытался разнять дерущихся дам, но одна из них нанесла ему несколько ударов по лицу. Защищаясь, мужчина оттолкнул гражданку. Клиентка кафе упала и ударилась головой.

В отношении 27-летнего жителя Тюмени возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 118 («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба полиции.