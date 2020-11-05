Ульяновск, , 14:39 — REGNUM В Ульяновской области четырёхлетнего мальчика, который ушёл вместе с 36-летним сельчанином, нашли живым на заброшенном рыбацком стане. Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

Инцидент произошёл в Ульяновском районе. Информация о происшествии поступила вечером 4 ноября: отмечалось, что местный житель вместе с ребёнком заблудился в лесу возле села Новая Беденьга. К поискам подключились правоохранители и добровольцы отряда «Лиза-Алерт», мальчика нашли в 12 км от села.

«Ребёнок был обнаружен в ходе поисковых мероприятий 5 ноября в 6 утра на берегу реки Волга на заброшенном рыбацком стане», — говорится в сообщении.

О мужчине, с которым ушёл ребёнок, не сообщается

Мальчик госпитализирован, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь. В следственном управлении отмечают, что также проверяются условия жизни ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября 2020 года в Димитровграде Ульяновской области произошло ЧП, вызвавшее большой резонанс: в лифте одного из многоэтажных домов попытались десятилетнюю девочку. В настоящее время она остаётся в реанимации. По словам губернатора Сергея Морозова, который побывал в больнице, ребёнок начал узнавать маму. В совершении преступления подозревают 19-летнего безработного парня.

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