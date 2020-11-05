Сургут, Югра, , 14:12 — REGNUM В Югре через суд обязали собственника здания торгового центра «Богатырь» в Сургуте устранить нарушения правил пожарной безопасности. Об этом сообщает прокуратура ХМАО.

В Сургуте в ходе прокурорской проверки было установлено, что в здании гипермаркета «Богатырь» не соблюдаются требования пожарной безопасности при эксплуатации. Собственникам вносились предупреждения и предписания различными надзорными ведомствами, но замечания и требования не исполнялись. Меж тем в данном гипермаркете возникали пожары в 2016 году в батутном центре, и весной 2018 года при проведении кровельных работ.

В Итоге прокурор Сургута обратился в суд. Иск был удовлетворён в полном объёме, владельцев торгового центра обязали устранить нарушения пожарной безопасности.