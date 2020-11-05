Самара, , 14:05 — REGNUM Доследственная проверка по факту гибели годовалой девочки проводится в Самарской области. Об этом 5 ноября сообщает ГТРК «Самара», ссылаясь на источник в следственном управлении Следственного комитета по региону.

По информации журналистов, утром 4 ноября в городе Чапаевск годовалая девочка подавилась котлетой и задохнулась. Родители ее спасти не смогли. Ребенок скончался до приезда бригады скорой помощи.

Сообщается, что сейчас следователи проводят доследственную проверку, назначено судебно-медицинское исследование. Экспертам предстоит установить все причины произошедшего.

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