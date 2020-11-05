Белая Церковь, Украина, , 13:56 — REGNUM В городе Белая Церковь Киевской области в магазине стройматериалов прогремел взрыв. Об этом сообщила 5 ноября пресс-служба Национальной полиции области.

«Предварительная причина происшествия — сгущение паров лакокрасочных изделий, находившихся в складском помещении магазина», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что двое работников магазина получили сильные ожоги и находятся в реанимации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харьковской области девятилетний мальчик лишился кисти руки в результате взрыва неизвестного устройства.

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