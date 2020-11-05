Белая Церковь, Украина, 5 ноября 2020, 13:56 — REGNUM В городе Белая Церковь Киевской области в магазине стройматериалов прогремел взрыв. Об этом сообщила 5 ноября пресс-служба Национальной полиции области.
В пресс-службе отметили, что двое работников магазина получили сильные ожоги и находятся в реанимации.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харьковской области девятилетний мальчик лишился кисти руки в результате взрыва неизвестного устройства.
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