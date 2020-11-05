Москва, , 13:45 — REGNUM На Садово-Триумфальной улице в центре Москвы автомобиль въехал в остановку общественного транспорта. Об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе управления ГИБДД столицы России.

«Автомобиль выехал на автобусную остановку по адресу Старая площадь, дом 2», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Также там уточнили, что обстоятельства произошедшего и информация о числе пострадавших в результате происшествия в настоящее время уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге в отношении велосипедиста прекратили уголовное дело после выплаты им компенсации родственникам погибшего пешехода.