Мапуту, , 13:40 — REGNUM По меньшей мере 640 гектаров сельскохозяйственных угодий в провинции Тете на западе Мозамбика были заболочены после открытия шлюзов на плотине Кахора-Басса. Об этом сообщает ВВС Africa.

Шлюзы были открыты в конце сентября, что привело к увеличению воды вниз по течению реки Замбези, которая в настоящее время затопила несколько островов в районе Мутарара.

Нынешний сезон дождей значительно повысил уровень воды в водохранилище за плотиной.

Чиновники открыли шлюзы, чтобы ослабить давление на плотину.

В Метеорологическом управлении предупредили, что в ноябре и декабре в провинции Тете, вероятно, будет наблюдаться более высокий уровень осадков, чем обычно.

С тропическим климатом и сезоном дождей, который длится с октября по март, Мозамбик подвержен стихийным бедствиям, включая засуху, наводнения, грозы и циклоны, отмечают журналисты.