Барнаул, , 13:21 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 5 ноября, по-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (6059 человек, +45 за последние сутки) и ОРВИ (8341 человека, + 211 за последние сутки). Не обошлось без 11 новых жертв коронавируса. Общее число погибших в Алтайском крае составляет уже 831 человек.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет достигло 20 339 человек, причём ровно 226 из них добавились за последние 24 часа. Тяжелобольных насчитывается 589 (+32 за последние сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 183 пациента (+ три за последние сутки). Растёт число заразившихся коронавирусом детей.

С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 541 (+16 за последние сутки). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 17 088 человека (+186 за последние сутки).

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 4 ноября, в Алтайском крае было зарегистрировано 12 новых жертв коронавируса. Двусторонней пневмонией, вызванной коронавирусом, переболел губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Позднее SARS-CoV-2 подтвердился у нескольких его заместителей. В частности — у министра здравоохранения региона Дмитрия Попова.

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