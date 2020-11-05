Красноярск, , 13:13 — REGNUM В патологоанатомическом отделении Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича (БСМП) возникла задержка с выдачей тел.

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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе медучреждения, причиной стало уменьшение количества сотрудников патологоанатомического отделения, некоторые из них находятся на больничном. Между тем красноярские инфекционные госпитали работают со значительной перегрузкой.

Задержка с выдачей тел составляет порядка трёх-четырёх дней. Вскрытие проводится с соблюдением всех предписанных противоэпидемических норм. Оно обязательно не только для тех, кто умер с подтверждённым диагнозом, но и для пациентов с подозрением на COVID-19. После вскрытия тело умершего обрабатывается дезинфицирующим составом и убирается в герметичный мешок, который больше нельзя вскрывать.

Тела хранятся в отведённых для хранения помещениях. Родственников умерших информируют о сроках выдачи тел, заверили в медучреждении, добавив, что ритуальные службы к данному процессу не имеют никакого отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 ноября в Красноярском крае подтверждено 27 962 случая заражения коронавирусом. Выздоровел 20 651 человек, скончались 707 пациентов с COVID-19.

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