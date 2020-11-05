Новосибирск, , 12:48 — REGNUM При пожаре в частном доме в городе Каргате Новосибирской области погибли пять человек, включая трех детей. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Сегодня днем в городе Каргате Новосибирской области на улице Комсомольской произошел пожар в частном жилом доме, в котором проживала многодетная семья. Во время тушения пожара были обнаружены тела пяти человек, хозяина дома и еще одного мужчины, а также трех несовершеннолетних детей», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время идет установление личности и возраста погибших в результате пожара.

Кроме того, добавляется, что по факту произошедшего следственные органы СК РФ по региону возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Кроме того, уточняется, что данный момент на месте происшествия работают группа следователей и специалисты МЧС РФ, проводятся мероприятия по установлению причин и обстоятельств трагического инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в столице Бурятии — Улан-Удэ — за минувшие сутки произошёл пожар, в результате которого погибли два человека.