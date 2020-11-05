Кемерово, , 12:44 — REGNUM В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения угледобывающей компании от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, с января 2016-го по декабрь 2017 года руководители предприятия по добыче коксующегося угля уклонялись от уплаты налога на добавленную стоимость, включая в декларацию ложную информацию о суммах налогового вычета с покупок товаров у взаимозависимых компаний, признанных банкротами.

«В результате в бюджетную систему России не поступило налогов на сумму более 700 млн рублей. Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области», — отметили в ведомстве.

Точная сумма невыплаченных налогов будет подсчитана в ходе экспертизы.

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