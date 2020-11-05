Кызыл, , 12:30 — REGNUM Комиссия по установлению причины смертности и обеспечения статистического учета в Туве подтвердила ещё пять летальных случаев от COVID-19 за период с 22 по 29 октября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Среди скончавшихся одна женщина и четверо мужчин в возрасте от 50 до 79 лет. Все они, как отмечается, страдали сопутствующими заболеваниям, в числе которых сердечно-сосудистые патологии, сахарный диабет, заболевание почек и так далее.

Таким образом, за весь период эпидемии в республике непосредственно от COVID-19 умерли 125 человек, в том числе 61 мужчина и 64 женщины.

«Согласно статистическим данным СФО по сравнению с другими регионами, Республика Тыва находится на шестом месте по данным Сибирского федерального округа по шкале увеличения процента смертности от COVID-19», — отметили в минздраве.

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