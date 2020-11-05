Новосибирская область, , 12:28 — REGNUM Пожар произошёл 5 ноября в частном доме в Новосибирской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону, погибли пять человек, в том числе трое детей.

В настоящее время спасатели разбирают сгоревшие конструкции и ликвидируют последствия пожара в доме, где проживала многодетная семья. Причины инцидента устанавливают правоохранительные органы.

Сообщение о возгорании поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу Каргатского района 5 ноября в 14:12 по местному времени. Пожарные прибыли на место происшествия через три минуты. К этому времени из окон частного дома уже шёл густой чёрный дым.

Открытое горение было ликвидировано спустя 15 минут. Для завершения всех работ потребовалось около часа. В 15:20 огнеборцы объявили о полной ликвидации пожара.

Проверяя помещения дома, специалисты газодымозащитной службы обнаружили мёртвыми пятерых человек. В том числе погибли трое детей.

Площадь пожара составила 40 квадратных метров. С родственниками погибшей семьи работает психолог медико-психологической службы Главного управления.

На месте работают дознаватели МЧС России и сотрудники Следственного комитета.

Как сообщало ИА REGNUM, в Улан-Удэ (Бурятия) произошёл пожар, в результате которого погибли два человека.

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