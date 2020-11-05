Красноярск, , 12:15 — REGNUM На берегу реки Енисей в районе Коркинского моста в Красноярском крае 4 ноября обнаружили тело 16-летней девушки с признаками насильственной смерти.

Как сообщили ИА REGNUM 5 ноября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии, подозреваемые в убийстве девушки задержаны в кратчайшие сроки. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

По данным следствия, к преступлению причастны четверо жителей города Красноярска и Березовского района края в возрасте от 19 до 23 лет.

Установлено, что вечером 23 октября подозреваемые на автомобиле привезли девушку на берег Енисея. В СКР подчеркнули, что злоумышленники действовали на почве личных неприязненных отношений. Они задушили школьницу, а затем сбросили её тело в заводь, прикрыв бытовым мусором и ветками деревьев.

Подозреваемые задержаны. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

«В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям родителей несовершеннолетней, своевременно не сообщившим в правоохранительные органы об исчезновении дочери», — говорится в сообщении ведомства.

Отсутствие девушки нет по месту жительства обнаружили специалисты отдела по опеке и попечительству при проведении межведомственного рейда.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области окончено расследование уголовного дела по факту истязания семилетнего мальчика.

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