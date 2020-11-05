Рязань, , 12:14 — REGNUM Три жилых дома законсервированы после взрывов на территории воинской части в Скопинском районе Рязанской области. Из зданий, признанных непригодными для проживания, расселены девять семей, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

В посёлках, пострадавших от взрывов, проведено обследований зданий и сооружений, в том числе с применением аппаратно-программного диагностического комплекса «Стрела-П». Ремонтными бригадами военных и подрядными организациями проведены работы в 22 жилых домах и школе и детском саду, подведомственных Министерству обороны: заменены оконные и дверные блоки, отремонтированы кровли и фасады, установлены почти 300 стеклопакетов. Три здания признаны непригодными, они законсервированы, из этих домов расселены девять семей. Восстановлены линии электропередач, инженерные коммуникации водо‑ и теплоснабжения, газового оборудования котельной. Военнослужащие инженерных подразделений Западного военного округа провели зачистку территорий и зданий пострадавших посёлков от взрывоопасных предметов.

Материальную помощь на неотложные нужды в размере 10 тысяч рублей получили 927 семей. На двух детей, ранее проживавших в уничтоженных домах, выделено ещё по 20 тысяч рублей из областного фонда социальной поддержки населения. За полную утрату имущества первой необходимости 12 человек получили по 100 тысяч рублей. На основании заключений судебно-медицинской экспертизы будут выданы выплаты за вред здоровью.