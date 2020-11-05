Горно-Алтайск, , 12:11 — REGNUM Депутаты Государственного собрания Республики Алтай обсудили вопрос об оказании давления на своего коллегу Марию Демину (КПРФ) с первым зампредом регионального правительства Эжером Ялбаковым.

Парламентарий рассказала, что советник главы региона по внутренней политике Валерий Барабанов угрожал её мужу увольнением с работы, если она не прекратит оппозиционную деятельность.

«Моему супругу прямо было сказано, если Демина, которая является руководителем оппозиционного движения в Госсобрании, письменно не заявит, что она ошибалась в отношении Хорохордина (глава республики, — прим. ИА REGNUM), то начнём проверку, и уйдёшь с волчьим билетом. Это коротко очень», — отметила Мария Демина.

Депутаты Заксобания на встрече заявили о недопустимости подобных действий со стороны чиновников. Зампред, в свою очередь, ответил, что у него нет информации об инциденте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее республиканская прокуратура организовала уголовно-процессуальную проверку по этому факту. Материалы также направлены в следственное управление СКР по региону.

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