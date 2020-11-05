Минск, , 11:22 — REGNUM Как минимум десять музыкантов, которые вечером 4 ноября давали концерты во дворах столицы Белоруссии, были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Об этом 5 ноября сообщает белорусский правозащитный центр «Весна»

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"Задержаны не менее 10 человек», — говорится в сообщении правозащитников.

Также уточняется, что в числе задержанных есть коллектив барабанщиков, дававший концерты в различных минских районах. Кроме того, по информации правозащитного центра, было задержано ещё несколько музыкантов, которые также выступали в разных районах Минска.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что уголовные дела в отношении Степана Путило и Романа Протасевича, которые являются администраторами белорусских Telegram-каналов, где содержатся призывы к несанкционированным протестам, возбудило управление Следственного комитета (УСК) по Минску.