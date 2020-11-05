Самара, , 11:11 — REGNUM Самарская область присоединилась к всероссийской социальной кампании «Однозначно». Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

Последствия аварии Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению пресс-службы ведомства, в регионе стартовала масштабная информационно-просветительская кампания «Однозначно», которая направлена на борьбу с превышением скорости и формирование культуры поведения на дорогах.

В ходе акции в школах, вузах, детских садах и местах отдыха будут проводиться профилактические мероприятия, также будут проходить трансляции аудио‑ и видеороликов о безопасности дорожного движения. Помимо этого, пройдут конкурсы «28 дней без нарушений» и «Поспешишь — людей насмешишь».

Сообщается, что в регионе в текущем году произошло 2405 ДТП, в которых погибли 220 человек. Большинство ДТП произошло из-за превышения скорости.

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