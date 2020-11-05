Красноярск, , 11:01 — REGNUM Инспекторы министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края отобрали пробы в местах загрязнения рек в Манском и Партизанском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 ноября в краевом минэкологии.

Ранее местные жители и администрация Манского района сообщили в министерство о том, что вода в реках стала мутной.

По данным специалистов, сначала загрязнение наблюдалось в Партизанском районе, а затем в Манском, в посёлке Нарва.

Результаты проб будут известны до конца недели, пообещали в министерстве.

По словам замминистра экологии и рационального природопользования Юлии Гуменюк, выше места загрязнения расположено предприятие, занимающееся добычей россыпного золота. Она предположила, что в связи с окончанием сезона добычи «нерадивые природопользователи решили спустить отстойники».

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае было выявлено 17 фактов загрязнений от деятельности золотодобывающих предприятий.

Читайте также: Золотодобытчики загрязняют реки Красноярского края